Wilco Kelderman speelt geen rol meer in het klassement in Tirreno-Adriatico. De renner van Sunweb kwam in de vijfde etappe tot twee keer toe ten val en verloor veel tijd op de concurrenten.

Kelderman stond na de vierde etappe, waarin zijn ploeggenoot Tom Dumoulin na een val moest opgeven, nog derde in het algemeen klassement. De leiderstrui is in handen van de Italiaan Damiano Caruso.