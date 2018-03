Keniaan Rungaru snelt naar winst bij CPC Loop

De Keniaan James Rungaru heeft in Den Haag de 44e editie van de CPC Loop op zijn naam geschreven. Rungaru liep de halve marathon in 59 minuten en 38 seconden. Zijn landgenoot Leonard Langat kwam 3 seconden later over de streep. Dominic Kiptarus, eveneens uit Kenia, werd derde. Khalid Choukoud was de beste Nederlander. De Hagenaar eindigde met een tijd van 1.03.38 als dertiende.

Rungaru en Langat gingen al snel aan de leiding en liepen bijna de hele wedstrijd op kop. In de laatste meters snelde Rungaru naar de zege.

Bij de vrouwen won de Zwitserse Maja Neuenschwander in 1.10.46. Daarachter werden Genet Gashie Beyene en Zewdnesh Ayele uit Ethiopi├ź tweede en derde. Jill Holterman werd vijfde en beste Nederlandse in 1.13.52.