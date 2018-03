Leermeester Kramer trots op leerling Roest

Het moest er eens van komen. Leerling Patrick Roest (22) zou ooit zijn ploeggenoot en leermeester Sven Kramer (31) gaan overtreffen. Door een wonderlijke samenloop van omstandigheden kwam dat moment eerder dan verwacht.

De Noor Sverre Lunde Pedersen verspeelde bij het WK allround in Amsterdam een vrijwel zekere eindzege met een dramatische valpartij op de 10.000 meter, waardoor Roest alsnog opschoof naar de eerste plaats in het eindklassement. Van Kramer, die troosteloos als vierde eindigde, had de bescheiden schaatser uit Lekkerkerk deze keer niets te vrezen.

,,Misschien heb ik hem in de afgelopen jaren wel iets te veel geleerd”, sprak de negenvoudige kampioen met een flauwe glimlach. ,,Maar Patrick is altijd heel goed voor mij geweest. We hebben veel samen getraind. Dankzij hem heb ik veel kunnen winnen. Nu is het zijn beurt. Petje af voor wat hij hier heeft gepresteerd.”