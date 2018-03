De Amerikaanse hardloper Michael Norman (20) heeft op de Amerikaanse universiteitskampioenschappen in College Station, Texas, het wereldrecord op de 400 meter indoor gebroken. Norman liep de afstand in 44,52 seconden en was daarmee 0,05 seconden sneller dan de oude recordtijd, die zijn landgenoot Kerron Clement in 2005 liep.

Norman is wereldkampioen op de 200 meter voor junioren. Het was zaterdag pas de derde keer dat hij meeliep in een finale op de 400 meter.