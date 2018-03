Oud-motorcoureur Waldmann (51) overleden

Oud-motorcoureur Ralf Waldmann is overleden. De Duitser, die in 2009 zijn loopbaan beëindigde, werd 51 jaar. Ruim vier maanden eerder overleed zijn voormalige teambaas Stefan Kiefer, ook op 51-jarige leeftijd.

Waldmann kwam tussen 1986 en 2009 uit in 169 wedstrijden in de 80cc-klasse, de 125cc-klasse en de 250cc-klasse. Hij behaalde twintig overwinningen en eindigde dertig keer op het podium. In 1997 liep Waldmann de wereldtitel in de 250cc-klasse mis op twee punten van Max Biaggi.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Waldmann werkte sinds enige tijd als analist bij Eurosport.