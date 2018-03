Paralympiërs stellen teleur op super-G

Anna Jochemsen en Jeroen Kampschreur zijn er op de tweede wedstrijddag van de Paralympische Spelen niet in geslaagd de eerste medailles voor Nederland binnen te halen. Op de super-G behoorden beiden tot de kanshebbers maar Jochemsen eindigde als zesde, terwijl Kampschreur door een fout onder in de piste een goede start niet beloond zag: zevende.

,,Bovenin ging het heel hard en heel goed. De sneeuw was ook lekker. Alleen, ik maakte een foutje waardoor ik buiten de ideale lijn kwam en dat kostte me veel tijd”, keek zitskiër Kampschreur terug. ,,Maar ik zou het vervelender vinden als ik perfect had geskied en zo was geëindigd. Nu weet ik wat ik anders moet doen op de supercombi dinsdag.”

Ook voor Jochemsen volgen nog kansen maar zij had zich er, op basis van haar successen onlangs in de wereldbeker op de afdaling en super-G, meer van voorgesteld. ,,Ik heb het niet goed aangepakt”, baalde de 32-jarige Jochemsen in het Jeongson Alpine Center. ,,Mijn focus lag op het vasthouden van de juiste lijn, maar ik heb niet genoeg aangevallen. Toen ik over de finish kwam voelde ik dat ik meer had kunnen geven.”

Zitskiester Linda van Impelen kwam ook teleurgesteld over de finish. Zij eindigde als zevende, nadat ze de afdaling zaterdag oversloeg. Dit onderdeel kwam te vroeg vanwege een harde crash vorige maand. Op de super-G bleek de schrik van die val er nog in te zitten. Van Impelen: ,,Je moet tijdens een wedstrijd volledig vertrouwen hebben in wat je doet. Als er iets van angst insluipt, verlies je het.”

Zitskiër Niels de Langen moet het vooral hebben van de technische onderdelen. Hij eindigde als veertiende. Jeffrey Stuut bleef steken op de zestiende plaats.