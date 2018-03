Pedersen slaat toe op 1500 meter

Sverre Lunde Pedersen heeft bij het WK allround in Amsterdam de leidende positie in het algemeen klassement overgenomen van Patrick Roest. De Noorse schaatser schreef in de laatste rit met een tijd van 1.48,33 de 1500 meter op zijn naam. Zijn tegenstander Roest gaf liefst 1,54 seconden toe op Pedersen met een tijd van 1.49,87. Titelhouder Sven Kramer reed de vijfde tijd (1.50,62).

Op de afsluitende 10.000 meter verdedigt Pedersen een voorsprong van 7,78 seconden op Roest, de nummer twee van het klassement. Nummer drie Kramer moet liefst 16,14 goedmaken op de Noorse koploper.

Roest behaalde vorige maand olympisch zilver op de 1500 meter, achter zijn superieure ploeggenoot Kjeld Nuis. De nummer twee was in Gangneung nog 1,26 seconde sneller dan Pedersen, die in Zuid-Korea slechts als negende eindigde.

Roest had op het zachte ijs in het droge Olympisch Stadion grote moeite om Pedersen bij te houden. De winnaar van de 500 meter verloor in de laatste ronde ook nog kostbare tijd toen hij bij de kruising even moest inhouden voor de demarrerende Noor, die vorig jaar in Hamar nog als vierde eindigde bij het WK allround.

In Noorwegen was Kramer in 2017 op de 10.000 meter ruim 14 seconden sneller dan Pedersen. De titelverdediger kon op de 1500 meter geen winst pakken. Met zijn grote en relatief zware lichaam reed hij ploeterend zijn rondjes.

De kans lijkt klein dat Kramer op de 10.000 meter zijn grote achterstand op Pedersen kan inlopen. Op de olympische 10.000 meter vorige maand in Zuid-Korea maakte hij geen beste indruk op de langste afstand (zesde). Kramer rijdt in de vierde en laatste rit tegen Pedersen.

In de derde race neemt Roest het op tegen landgenoot Marcel Bosker, de nummer vier van het klassement. De 21-jarige debutant reed op de 1500 meter de zevende tijd (1.51,27) en staat op 31,36 seconden van Pedersen.