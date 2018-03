Primeur voor 13-jarige kunstrijdster

De 13-jarige kunstrijdster Alexandra Troesova heeft bij de WK voor junioren in Sofia als eerste vrouw in een kür twee viervoudige sprongen laten zien. Met een viervoudige Toeloop en een viervoudige Saltsjov kwam ze tot een score van 225,52 punten. Daarmee werd ze onbedreigd wereldkampioen.

De viervoudige Toeloop was al een primeur voor een vrouw in wedstrijdverband. Tot nu toe was het alleen de Japanse Miki Ando ooit gelukt een viervoudige sprong in een wedstrijd te tonen: een Saltsjov in 2002.