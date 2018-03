Schouten zwemt Nederlands record op schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft het Nederlands record op de 100 meter schoolslag in het 50 meterbad verbeterd. De zeventienjarige zwemster uit Bodegraven zwom bij de KNZB Challenger in Oosterhout 1.07,12 en verbeterde daarmee de Nederlandse toptijd die sinds 2015 op naam stond van Moniek Nijhuis.

Nijhuis was in april 2015 bij de Swim Cup in Eindhoven tot 1.07,18 gekomen. Die tijd is nu uit de boeken. Schouten voldeed met haar nieuwe Nederlandse record ook ruimschoots aan de limiet voor het EK langebaan dat in augustus wordt gehouden in Glasgow. Daarvoor moest ze 1.07,58 zwemmen.