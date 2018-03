Waterpolosters ZVL hebben beker terug

De waterpolosters van ZVL-Tetteroo hebben voor de zesde keer de KNZB-beker gewonnen. De speelsters uit Leiden versloegen in de finale in Den Haag Polar Bears met 8-6 (2-1, 4-3, 2-0, 0-2). ZVL was ook al bekerwinnaar van 2012 tot en met 2016.

Polar Bears was vorig jaar ook al finalist, maar toen moest de ploeg uit Ede de beker laten aan UZSC uit Utrecht. In de eerste twee periodes hielden de twee ploegen elkaar lang redelijk in evenwicht, maar wisten de Polar Bears uit de zes keer dat ze een overtalsituatie hadden slechts één keer te scoren. Bij rust leidde ZVL met 6-4. Met twee treffers in de derde periode sloegen de waterpolosters uit Leiden het definitieve gat.

,,Dit was mijn tiende finale en dus mijn zesde beker. Super dat we ‘m weer terug hebben”, zei ZVL-aanvoerder Marianne de Groot. ,,Vorig jaar speelden we niet eens de finale en zijn we even op onze plek gezet. We waren daarom extra gemotiveerd om de beker nu weer te winnen.”