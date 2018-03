Woods heeft zicht op eerste zege in vijf jaar

Golfer Tiger Woods begint bij het PGA-toernooi in Palm Harbor zondag als tweede aan de vierde en laatste ronde. De 42-jarige Amerikaan geeft met een totaal van 205 slagen één slag toe op de Canadees Corey Conners. Ook Woods’ landgenoot Brandt Snedeker en olympisch kampioen Justin Rose uit Engeland staan op 205 slagen. Woods (42) speelt pas zijn vierde toernooi nadat hij er lang uit was wegens een rugblessure. Zijn laatste overwinning dateert van 2013.

Winst in Palm Harbor zou zijn tachtigste toernooizege betekenen. Zijn optreden zaterdag met 67 slagen (4 onder par) was zijn beste sinds zijn rentree. ,,Het wordt spannend, ik voel me goed”, zei Woods, die op de eeuwige ranglijst alleen zijn landgenoot Sam Snead voor zich weet. Die won tussen 1936 en 1965 liefst 82 toernooien.