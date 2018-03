Federer na regenonderbreking door

Roger Federer heeft zijn eerste partij in het masterstoernooi van Indian Wells tot een goed einde gebracht. De Zwitserse tennisgrootheid rekende af met de Argentijn Federico Delbonis in een wedstrijd die zaterdag begon, maar door de regen werd afgebroken en een dag later werd afgemaakt: 6-3 7-6 (6).

Hoewel Delbonis het de nummer één van de wereld nog lastig maakte in de resterende games en een tiebreak afdwong in de tweede set, liet Federer zich niet verrassen. Hij speelde in het Amerikaanse toptoernooi zijn eerste wedstrijd na zijn toernooizege in het ABN AMRO-toernooi van Rotterdam.

De partij werd zaterdagavond afgebroken bij een stand van 2-2 in de tweede set. Voor Federer was het even wennen. ,,Lang geleden dat ik een afgebroken partij een dag later moest afmaken. De bal is op deze baan in de avond veel trager dan overdag, dus het vervolg was heel anders spelen en nog best lastig.”

De Kroaat Marin Cilic, als tweede geplaatst in Indian Wells, bereikte de derde ronde door een overwinning op de Hongaar Marton Fucsovics: 7-5 6-3. De Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de plaatsingslijst, werd uitgeschakeld. Hij boog na een partij van bijna 2,5 uur in drie sets voor de Portugees Joao Sousa: 5-7 7-5 4-6.