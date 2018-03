Griekse minister is klaar met voetbal

De Griekse minister van sport Georgios Vassiliadis is klaar met de wantoestanden op de voetbalvelden en eist harde maatregelen. Zondag liep voorzitter Ivan Savvides van PAOK na een afgekeurd doelpunt naar verluidt met een pistool op zak het veld op om te protesteren.

Voorzitter van PAOK is Ivan Savvides, een van de rijkste mensen uit het land. Toen hij het veld betrad had hij volgens getuigen een holster om zijn middel met een wapen daarin. Bovendien werd hij vergezeld van lijfwachten. Wel is duidelijk dat hij niemand met het wapen heeft bedreigd.

Het duel heeft twee uur stilgelegen. Daarna meldde de scheidsrechter dat hij de treffer toch goedkeurde. Vervolgens weigerde de tegenstander AEK de resterende minuten uit te spelen.

,,Dit extreme gedrag vraag om buitengewone maatregelen”, aldus de minister. ,,We staan voor moeilijke beslissingen, maar die zullen we nemen. Mogelijk in overleg met de UEFA.” Concreet werd hij niet, maar in Griekse media wordt er rekening mee gehouden dat de competitie in de hoogste afdeling binnenkort wordt opgeschort.

De tuchtcommissie van de Griekse bond moet zich nu in elk geval uitspreken over het verloop van PAOK tegen AEK.