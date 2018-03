Para-snowboardster Mentel wint weer goud

PYEONGCHANG (ANP) -Bibian Mentel heeft bij de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang haar olympische titel op de snowboardcross geprolongeerd. De 45-jarige sportvrouw uit Loosdrecht won in de finale van haar landgenote Lisa Bunschoten.

Mentel won vier jaar geleden in Sotsji ook het goud op dit onderdeel. Ze mocht dit jaar de vlag dragen bij de openingsceremonie. De Loosdrechtse voert al jarenlang strijd tegen kanker. Al in 2001 werd voor het eerst botkanker bij haar gevonden en was amputatite van een been onvermijdelijk. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. In december liet ze nog een nekwervel vervangen.

Hoe groot haar doorzettingsvermogen is, bewees Mentel in februari 2017. Ze stond amper weer op haar snowboard of ze prolongeerde in Canada meteen haar wereldtitel op de snowboardcross. Op de olympische piste van Pyeongchang was ze in de kwalificatierun veruit de snelste, om zich vervolgens eenvoudig voor de finale te plaatsen.

De finale verliep tamelijk dramatisch. Mentel en Bunschoten gingen vrijwel zij aan zij onderuit in een van de bochten. Mentel krabbelde overeind en gleed verder, Bunschoten bleef langer liggen. Hoewel Mentel nog achterom keek en zelfs even aarzelde, ging ze toch door en stak haar armen juichend omhoog toen ze de finishlijn passeerde. Voor de 22-jarige Bunschoten resteerde ondanks haar crash het zilver.

,,Gewoon weer goud. Ik ben superblij”, was de eerste reactie van Mentel, die zich ook bezorgd toonde om Bunschoten. ,,Ze heeft alleen een snee in haar gezicht, dus het gaat goed komen.”

De Nederlands equipe had zelfs alle medailles op dit onderdeel kunnen winnen, maar Renske van Beek legde het in de ‘kleine finale’ af tegen de Spaanse Astrid Fina Paredes en moest genoegen nemen met de vierde plaats.