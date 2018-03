Tour start in 2020 in Nice

De Ronde van Frankrijk start in 2020 in Nice. Het is de tweede keer dat de Tour vertrekt vanuit de Zuid-Franse badplaats. De eerste keer dat de Tour zijn ‘Grand Départ’ in Nice beleefde was in 1981. De organisatie maakte bekend dat de start op 27 juni 2020 is.

In 2013 was Nice voor het laatst opgenomen in het routeschema van de Tour. De stad was toen de start- en aankomstplaats van een ploegentijdrit, gewonnen door de Australische ploeg Orica-GreenEdge.

In 1981 opende de Tour met een proloog in Nice. Bernard Hinault won. De Fransman greep dat jaar ook de eindzege.

De Ronde van Frankrijk start dit jaar ook binnen de Franse landsgrenzen, in Noirmoutier-en-l’Île, in de regio Pays de la Loire. In 2019 is de Belgische hoofdstad Brussel aan de beurt.