Veel schaatsers slaan wereldbekerfinale over

Nederland doet komend weekeinde met een kleine delegatie mee aan de afsluitende schaatswedstrijd van dit seizoen. Veel rijders, onder wie Sven Kramer, Ireen Wüst en Koen Verweij, slaan de finale van de wereldbeker in Minsk over.

Zeven Oranje-schaatssters gaan wel naar Wit-Rusland toe. Dat zijn Letitia de Jong, Marrit Leenstra, Lotte van Beek, Antoinette de Jong, Irene Schouten, Melissa Wijfje en Linda de Vries. Leenstra staat op de 1500 meter op de tweede plaats in de wereldbekerstand en op de 1000 meter is ze vijfde. Antoinette de Jong is vierde in de tussenstand bij de gecombineerde 3 en 5 kilometer.

Bij de mannen wordt Nederland door tien rijders vertegenwoordigd, te weten Ronald Mulder, Kai Verbij, Hein Otterspeer, DaiDai Ntab, Jan Smeekens, Kjeld Nuis, Thomas Krol, Marcel Bosker, Erik Jan Kooiman en Simon Schouten.

Ronald Mulder begint in Minsk als nummer drie in de wereldbekerstand aan de 500 meter. Op de kilometer is Nuis voorlopig tweede en Verbij derde.