Wozniacki bij laatste zestien Indian Wells

Caroline Wozniacki staat bij het tennistoernooi van Indian Wells in de achtste finales. De als tweede geplaatste Deense speelster versloeg maandag in de derde ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj in drie sets: 6-4 2-6 6-3.

Wozniacki, die dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, treft in de achtste finales de Amerikaanse Sloane Stephens of de Russische Daria Kasatkina. De 27-jarige Wozniacki won het toernooi van Indian Wells in 2011. Vorig jaar strandde ze in de kwartfinales tegen Kristina Mladenovic uit Frankrijk.