Zilver snowboarder Vos op Paralympics

Snowboarder Chris Vos heeft op de Paralympische Spelen van Pyeongchang naast de gouden medaille gegrepen op de snowboardcross. De wereldkampioen op dit onderdeel verloor de finale. Vos ging al vroeg in de race onderuit, waardoor zijn Amerikaanse tegenstander Mike Schultz onbedreigd naar de titel kon glijden. Voor de twintigjarige Vos resteerde het zilver.

De paralympiĂ«r die door het leven gaat als ‘Adaptive Chris’ en als gevolg van een zwaar ongeval op vijfjarige leeftijd een verlamming overhield aan zijn rechterbeen, leek zijn status als favoriet volledig waar te maken in Pyeonchang. Hij zette de tweede tijd neer in de kwalificatierun en won overtuigend zijn races in de kwart- en halve finale. Een zeldzaam foutje kostte hem het goud.

Zijn zilveren medaille betekende de derde paralympische plak voor Nederland op de Winterspelen. In de snowboardcross bij de vrouwen won Bibian Mentel het goud en Lisa Bunschoten zilver.