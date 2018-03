Dumoulin en Matthews in Milaan-Sanremo

Tom Dumoulin is opgenomen in de selectie van Team Sunweb voor Milaan-Sanremo. De Limburger kwam zaterdag ten val in Tirreno-Adriatico waarna hij moest opgeven met enkele kneuzingen en schaafwonden. Dumoulin is voldoende hersteld. ,,Hij is een van onze belangrijke renners die Michael Matthews kunnen bijstaan in de finale”, aldus ploegleider Marc Reef.

De Australiër Matthews liep bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad een breukje in zijn schouder op en miste daardoor de Strade Bianche en de Tirreno. Reef: ,,We zijn blij dat hij terug is en als kopman naar Milaan-Sanremo kan afreizen. Zijn breuk herstelt goed en Michael heeft een paar goede trainingen kunnen afwerken.”

Sunweb mist de Duitser Simon Geschke, die eveneens in de Tirreno bij een val een sleutelbeen brak, en de Deen Søren Kragh Andersen. Roy Curvers is de wegkapitein, hij rijdt zijn zevende Milaan-Sanremo. De ploeg bestaat verder uit de Duitsers Nikias Arndt en Lennard Kämna, de Belg Edward Theuns en de Nederlander Sam Oomen.