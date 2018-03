Goud loon naar werken voor Kampschreur

Als eerste Nederlandse alpineskiër veroverde Jeroen Kampschreur goud op de Paralympische Spelen en daarmee kwam voor de achttienjarige Leiderdorper een droom uit. ,,Hier heb ik jaren voor gewerkt en heel veel voor opgegeven”, zei de zitskiër, die werd geboren zonder scheenbenen en daarom al op jonge leeftijd in een rolstoel belandde. ,,Dat is het nu allemaal waard geweest.”

Kampschreur pakte in Pyeongchang olympisch goud op de supercombinatie. Als nummer drie van de super-G sloeg de Zuid-Hollander toe op de afsluitende slalom. En dat terwijl het klittenband van zijn zitski losschoot tijdens de race langs de poortjes. ,,Ik schrok wel, maar had er gelukkig niet zoveel last van.” Aan de finish zag Kampschreur dat hij de snelste was. Zijn twee overgebleven concurrenten konden hem niet meer van het goud afhouden.

,,Ik heb nu deze gouden plak binnen, de rest is bonus”, zei de tiener, die de komende dagen ook op jacht gaat naar eremetaal op de reuzenslalom en slalom. Net als op de supercombinatie is hij op die onderdelen de regerend wereldkampioen.