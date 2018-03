Simona Halep heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van het toernooi in Indian Wells. De als eerste geplaatste Roemeense tennisster was in de vierde ronde met 7-5 6-1 te sterk voor Qiang Wang uit China.

In de strijd om een plek in de halve finales moet Halep het opnemen tegen de Kroatische Petra Martic.

Halep won in Indian Wells in 2015.