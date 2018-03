Kittel debuteert in Milaan-Sanremo

Wielrenner Marcel Kittel rijdt zaterdag voor het eerst in zijn leven Milaan-Sanremo. De Duitse topsprinter is opgenomen in de selectie van Katoesja voor de eerste klassieker van dit wielerseizoen. Kittel heeft zijn vorm al getoond in Tirreno-Adriatico, waar hij twee etappes won.

Kittel (29) werd bij zijn vorige werkgevers, Giant en Quick-Step, nooit meegenomen naar de koers die vaak werd gewonnen door sprinters. Om een kans te maken, zal hij wel moeten kunnen volgen op de lastige heuveltjes kort voor Sanremo, de Cipressa en de Poggio. Zijn overwinningen in de Tirreno waren zijn eerste successen sinds zijn vijf ritzeges in de Tour de France van vorig jaar. Ook de Duitser Rick Zabel behoort tot de ploeg waarmee Katoesja in Milaan van start gaat. Zijn vader Erik Zabel won de ‘Primavera’ liefst vier keer.