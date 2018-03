Kwiatkowski wint Tirreno-Adriatico

De Pool Michal Kwiatkowski heeft de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De renner van Team Sky begon als klassementsleider aan de afsluitende tijdrit, die hij als twaalfde afsloot. Dat was voldoende om zijn concurrenten achter zich te houden.

De winst in de tijdrit over 10 kilometer in San Benedetto del Tronto was voor de AustraliĆ«r Rohan Dennis. De specialist van BMC hield net als vorig jaar Jos van Emden van de ritwinst af. Het verschil tussen beiden was 4 seconden. De Spanjaard Jonathan Castroviejo werd derde. Dennis had Van Emden de tijd zien rijden waarmee hij vorig jaar op hetzelfde parcours had gewonnen. ,,Ik wist dus dat ik sneller moest zijn dan vorig jaar. Mooi dat dat gelukt is”, aldus de ritwinnaar.

In het eindklassement was de tweede plaats voor de Italiaan Damiano Caruso, die na zeven dagen 24 seconden toegaf. De Brit Geraint Thomas, eveneens van Sky, werd derde. Nederlanders ontbraken in de top van het klassement. Sunweb-kopman Tom Dumoulin moest zaterdag na een val opgeven. Hetzelfde overkwam een dag later zijn ploeggenoot Wilco Kelderman, die voorlopig is uitgeschakeld met een sleutelbeenbreuk.

Kwiatkowski klom naar de derde plaats in de stand van de WorldTour. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey leidt nog steeds na zijn winst in de Tour Down Under. De Belg Tiesj Benoot, die zegevierde in de Strade Bianche en vierde werd in de Tirreno, staat tweede.