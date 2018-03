Pyeongchang breekt bezoekersrecord Paralympics

De Paralympische Spelen van Pyeongchang gaan de boeken in als de best bezochte Winterspelen voor gehandicapte sporters ooit. De teller van het aantal verkochte kaartjes liep dinsdag op naar 320.531, waarmee het record van vier jaar terug in Sotsji (316.200 bezoekers) werd verbroken.

,,Dit is fantastisch nieuws”, zei voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comit√© (IPC). ,,Na drie dagen kunnen we concluderen dat de aandacht van de Koreanen geweldig is. Ik hoop dat het organisatiecomit√© de verkoopcijfers de komende zes dagen verder kan opvoeren.” Zo’n 90 procent van de beschikbare tickets is al verkocht.

Het best bezochte evenement tot nu toe was de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Canada bij het rolstoel-curling. Het stadion zat voor bijna 90 procent vol.