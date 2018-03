Serena strijdend ten onder tegen zus Venus

Venus Williams heeft op het tennistoernooi in Indian Wells haar zus Serena Williams verslagen. Ze won in de derde ronde na bijna anderhalf uur spelen met 6-3 6-4.

Serena maakte in Indian Wells haar comeback na ruim een jaar afwezigheid omdat ze moeder werd. Het was voor de Amerikaanse, die zich kranig verweerde tegen haar oudere zus, haar derde wedstrijd in het WTA-circuit.

In de tweede ronde had de kersverse tennismoeder Kiki Bertens met de nodige moeite verslagen. Ze won met 7-6 (5) en 7-5 van de Nederlandse, maar kwam tegen Venus tekort.