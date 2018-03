Weer fysieke tegenslag hockeyster De Lange

Hockeyster Lisanne de Lange heeft opnieuw te maken met fysieke tegenslag. Bij de 23-jarige international van Oranje is een breukje in haar kuitbeen aangetroffen. De Lange moet zich voorlopig met haar been in het gips op krukken voortbewegen. Het seizoen is daardoor voor haar al voorbij.

,,Het herstel duurt lang, ik zit zeker tien tot twaalf weken in het gips”, zei de speelster van Laren op hockey.nl. Het breukje is ontstaan door overbelasting. De Lange mist nu het WK van komende zomer in Londen.

De hockeyster hoorde in november na een reguliere medische keuring dat ze mogelijk een afwijking aan haar hart zou hebben. De Lange miste daardoor de finale van de Hockey World League in Nieuw-Zeeland. Ze was ingevlogen als vervangster van Eva de Goede, maar moest weer naar huis nadat de keuring op een mogelijk probleem had geduid. Aanvullende onderzoeken wezen uit dat De Lange geen hartafwijking heeft en dat ze dus gewoon kan blijven hockeyen.