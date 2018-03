Wielrenner Kelderman niet geopereerd

Wielrenner Wilco Kelderman hoeft niet worden geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen. Zijn team Sunweb liet weten dat onderzoek in het ziekenhuis dat heeft uitgewezen. Mogelijk kan hij aan het eind van de week al weer voorzichtig de training hervatten. Er gaat nog wel een maand tot anderhalve maand overheen voordat Kelderman weer in wedstrijden kan uitkomen.

Kelderman liep de breuk onlangs op in de vijfde etappe van Tirreno – Adriatico. Hij was nog wel als nummer drie aan de rit begonnen. Hoewel hij na zijn val wel finishte, ging hij een dag later niet meer van start.