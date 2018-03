Wüst teleurgesteld in sponsor Justlease

Ireen Wüst is teleurgesteld in haar sponsor Justlease. Het bedrijf overweegt om toch door te gaan als sponsor in de schaatssport, maar vijfvoudig olympisch kampioene heeft te horen gekregen dat er voor haar geen plek meer is in het team.

Haar coach Rutger Tijssen vertelde Wüst het nieuws twee dagen voor de start van de WK allround in Amsterdam. ,,Er gingen geruchten over de sponsor en toen heb ik gevraagd hoe het zat”, zegt de 31-jarige Wüst in het NOS Sportjournaal. ,,Rutger zei dat ik te oud was. Dat was een behoorlijke teleurstelling. Iedereen kan een andere visie hebben, maar ik ben vooral teleurgesteld in de manier waarop.”

Vorig jaar oktober maakte Justlease bekend na dit seizoen te stoppen als sponsor van Wüst. De schaatsster richtte zelf het Team4Gold drie jaar geleden op. ,,Het was mijn project en voelde als mijn kindje. Dat het zo eindigt is heel jammer. Desondanks ben ik Rutger en Justlease dankbaar. We hebben fantastische jaren gehad.”

Wüst gaat zich nu beraden op haar toekomst. ,,Ik wil sowieso twee jaar door. Ik ben nog supergemotiveerd.”

Justlease zou plannen hebben om volgend seizoen door te gaan met schaatssponsors Plantina en Clafis. Clafis-directeur Bert Jonker zegt in De Telegraaf dat de sponsors nadenken over een intensieve samenwerking. ,,Op dit moment zijn er veel ploegen met allemaal hun eigen begeleidingsteam. Als je dat alles kunt delen, ben je veel beter uit. Daar zijn we nu mee bezig: het idee van een shared service center.”

Coach Tijssen had na het WK met Wüst over de toekomst willen praten, maar wilde niet liegen toen ze naar de geruchten vroeg. ,,Ik heb haar bewust de waarheid willen vertellen. Het is voor iedereen hartstikke ongelukkig dat het eerder naar buiten is gekomen.”

Hij denkt dat Wüst niet in het vierjarenplan van het team past. ,,Ireen heeft te kennen gegeven nog twee jaar door te willen”, zei hij op NPO Radio 1. Tijssen denkt zelf nog na over zijn toekomst, maar gaat er niet vanuit dat hij nog met Wüst kan samenwerken. ,,Er zijn aannames gemaakt dat ik haar te oud vind. Ik denk dat er dan kleine barstjes in de samenwerking komen.”