Oud-international Ageeth Boomgaardt fungeert vanaf komend seizoen als hoofdcoach van de hockeysters van MOP. De 45-jarige Brabantse, oud-trainer van onder meer Laren en het toenmalige Oranje Zwart, volgt Karel Alferink op. Boomgaardt is geen onbekende voor MOP. De voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands vrouwenteam was als speelster in het verleden actief voor de club uit Vught. Boomgaardt speelde 192 interlands voor Oranje.