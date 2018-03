Caljouw uitgeschakeld, Arends/Piek door

Mark Caljouw is in de eerste ronde van de Yonex All England Open uitgeschakeld. De Nederlandse badmintonspeler was in Birmingham opnieuw niet opgewassen tegen NG Ka Long Angus uit Hongkong: 22-20 21-11. Vorige week verloor Caljouw bij het Duits Open eveneens in twee games van de Aziaat.

In het gemengddubbel bereikten Jacco Arends en Selena Piek de tweede ronde van het prestigieuze toernooi. Het Nederlandse duo was in twee games te sterk voor de Deense combinatie Joachim Fischer Nielsen/Alexandra Bøje: 24-22 21-18.