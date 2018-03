Donar naar laatste acht Europa Cup

De basketballers van Donar hebben succes geboekt in de Europa Cup. De landskampioen uit Groningen won ook in de return in de achtste finales van het Roemeense Cluj Napoca en bereikte daardoor de kwartfinales.

Donar had de thuiswedstrijd in MartinaPlaza al overtuigend gewonnen met 103-76 en was ook sterker in het uitduel. De eindstand na de reguliere speeltijd was 69-76. Drago Pasalic was de uitblinker met 20 punten. Arvin Slagter droeg 13 punten bij; hij mikte drie keer een driepunter raak.

Tegenstander in de kwarfinales is de winnaar van de dubbele confrontatie tussen het Belgische Oostende en het Montenegrijnse Mornar Bar.