Ferrari trekt topman FIA aan

Ferrari heeft een hoge official van de internationale autosportfederatie FIA aangetrokken. De Fransman Laurent Mekies zal in september van dit jaar in dienst treden bij de Italiaanse Formule 1-renstal en daar de technische afdeling versterken. Mekies was bij de FIA verantwoordelijk voor alle veiligheidszaken en fungeerde sinds vorig jaar ook als waarnemend wedstrijdleider.

De transfer wordt in de koningsklasse van de autosport met argusogen bekeken. Ferrari zou mogelijk meer dan andere teams kunnen profiteren van de kennis van iemand die alle ins en outs kent van de technische regels. Toen Renault vorig jaar oktober technisch directeur Marcin Budkowski weghaalde bij de FIA, leidde dat tot beroering bij de andere teams. Ook hij zou mogelijk kennis meenemen waar andere teams niet over beschikken. Budkowski zal om die reden niet eerder dan in april bij Renault beginnen.

De FIA liet weten dat Mekies in zijn resterende maanden bij de bond geen werkzaamheden in de Formule 1 zal verrichten.