Handbalster Abbingh naar Rusland

Handbalster Lois Abbingh heeft voor volgend seizoen een nieuwe club gevonden. De international, op het afgelopen WK goed voor 58 doelpunten voor Oranje, gaat aan de slag bij de Russische topclub Rostov-Don. Abbingh komt nu nog uit voor het Franse Issy Paris. De Russische club bevestigde de komst van de 25-jarige linkeropbouwspeelster op Twitter.

Abbingh werd samen met Yvette Broch gekozen in het sterrenteam van het WK in Duitsland. Oranje pakte daar in december het brons. Abbingh is afkomstig uit Groningen en speelde bij E&O Emmen, het Duitse Oldenburg en in Roemeniƫ bij Baia Mare.