Mijlpaal voor basketballer Westbrook

Basketballer Russell Westbrook heeft de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om zich in een illuster rijtje te voegen. Nadat hij maandag met zijn 99e triple-double zijn team Oklahoma City Thunder langs Sacramento had geholpen, volgde een dag later nummer 100 bij Atlanta Hawks.

Bij een triple-double komt een speler in een wedstrijd zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers. Slechts drie spelers in de historie van de NBA kwamen voor Westbrook tot honderd of meer triple-doubles: Oscar Robertson, Magic Johnson en Jason Kidd. Thunder won met 119-107 van de Hawks en boekte daarmee de vierde zege op rij. De 29-jarige Westbrook kwam tot 32 punten, 12 rebounds en 12 assists.