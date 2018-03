Sponsor Justlease stopt toch met schaatsploeg

De directie van Justlease ziet af van een mogelijke doorstart van het sponsorproject in het schaatsen. De bedrijfsleiding blijft toch bij het eerdere besluit om na dit seizoen te stoppen met de gelijknamige schaatsploeg, met Ireen Wüst als boegbeeld. ,,We kijken met heel veel trots en plezier terug op de successen”, laat het concern weten.

Na de WK allround afgelopen weekeinde in Amsterdam kwam naar buiten dat Justlease in samenwerking met andere merkenteams wellicht op een kleinere schaal toch zou willen doorgaan als sponsor. Opvallend was daarbij dat er in een eventuele nieuwe ploeg geen plaats zou zijn voor Wüst, de beste olympiër aller tijden van Oranje (elf medailles). Volgens coach Rutger Tijssen was de 31-jarige Brabantse onder meer te oud.

Nadat Wüst dinsdag die pijnlijke boodschap in de openbaarheid had gebracht, kwam er nogal wat kritiek los op Justlease. ,,Wij betreuren de commotie over het al dan niet doorgaan van de sponsoring van onze kant en de negatieve beeldvorming die rondom Ireen Wüst is ontstaan. Het is jammer dat er dinsdag onvolledig nieuws naar buiten is gekomen, waardoor er voorbarige en onjuiste conclusies zijn getrokken”, betoogt de directie van Justlease.

Het verhuurbedrijf stapte 2,5 jaar in bij de ploeg van Wüst, die destijds nog zonder grote geldschieter door het leven ging als Team4Gold. ,,We hebben ons verbonden aan de droom van Ireen Wüst om voor de vierde Winterspelen op rij een gouden medaille te winnen. Wij zijn er trots op dat Ireen deze unieke missie kon volbrengen.”

Wüst behaalde bij Pyeongchang 2018 goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter en de ploegachtervolging. De nummer twee van het WK allround wil minimaal nog twee jaar doorgaan op het hoogste niveau. Evenals na Sotsji 2014 moet Wüst nu weer op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en/of een andere andere ploeg.