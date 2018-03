Wielrenner Devenyns geopereerd aan hernia

De Belgische wielrenner Dries Devenyns is geopereerd aan een hernia. Zijn formatie Quick-Step liet weten dat hij zeker enkele maanden is uitgeschakeld.

Devenyns viel vorige week uit in Parijs – Nice wegens pijn in zijn rug. Maandag volgde nader onderzoek in een Belgisch ziekenhuis, waarna tot de ingreep werd besloten.

De 34-jarige renner zei opgelucht te zijn. ,,Het is verdrietig dat ik een paar maanden niet kan koersen, maar ik ben wel af van de voortdurende pijn. Ik kan nu weer vooruit. Hopelijk kan ik dit seizoen nog in positieve zin van me laten horen.”