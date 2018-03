De Vries volgt Lammers op na Le Mans

Veteraan Jan Lammers heeft een opvolger in Racing Team Nederland, het raceteam dat de komende twee jaar meedoet aan het WK langeafstandsracen. Nyck de Vries neemt na de 24 Uur van Le Mans de plek over van de 61-jarige Zandvoorter.

Lammers rijdt dit jaar in juni voor de 24e keer mee in de beroemde Franse autorace op het Circuit de la Sarthe. Hij wist hem één keer te winnen, in 1988. De coureur, die ook actief was in de Formule 1, maakte begin dit jaar al bekend dat hij na Le Mans zijn plek beschikbaar zou stellen als er een jonge en snelle opvolger zou komen. Die is nu gevonden in de 23-jarige De Vries. De Fries rijdt dit jaar ook in de Formule 2 voor het Italiaanse topteam Prema.

Racing Team Nederland opent het zogeheten WK endurance in mei met de 6 Uur van Spa-Francorchamps. Lammers rijdt dan met Frits van Eerd en Giedo van der Garde. Dat trio zal ook de Dallara besturen in de 24 Uur van le Mans. Van Eerd, eigenaar van supermarktketen Jumbo, is de hoofdsponsor van het team.