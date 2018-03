Federer naar kwartfinales Indian Wells

Roger Federer heeft de kwartfinales van het tennistoernooi van Indian Wells bereikt. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg in de vierde ronde van het Amerikaanse toernooi de Fransman Jeremy Chardy in twee sets: 7-5 6-4.

De Zwitserse nummer één van de wereld had in beide sets aan een break genoeg om de partij te beslissen. Op 4-4 in de tweede set dwong Federer twee breakpoints af tegen de Franse nummer 100. Bij de tweede was het raak. Federer serveerde vervolgens voor de winst en maakte daarin geen fout.

In de kwartfinales treft de 36-jarige Zwitser de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die afrekende met de Uruguayaan Pablo Cuevas. Het is een herhaling van de halve finale van de Australian Open in januari. Toen moest de Zuid-Koreaanse verrassing in de tweede set opgeven.