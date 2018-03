Hockeyers openen tegen Argentinië in Breda

Het Nederlands mannenhockeyteam opent de 37e en allerlaatste editie van de Champions Trophy op 23 juni tegen Argentinië. Een dag later volgt België. Pakistan, Australië en India zijn de andere tegenstanders in het zeslandentoernooi, dat wordt afgewerkt in Breda en tot en met 1 juli duurt .

De hockeybond organiseert gelijktijdig een invitatietoernooi voor vrouwenteams. De Nederlandse hockeysters treffen China, Japan en Spanje in deze zogeheten 4-Nations Trophy.

De internationale hockeyfederatie FIH haalt na dit jaar de Champions Trophy definitief van de speelkalender. Het laatste zeslandentoernooi voor vrouwen wordt in november 2018 in China gehouden. Vanaf 2019 voert de FIH een nieuwe landencompetitie in onder de naam Hockey Pro League.