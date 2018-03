Kasatkina overklast Kerber in Indian Wells

De Russische tennisster Daria Kasatkina heeft in de kwartfinale van het hoog aangeschreven WTA-toernooi in Indian Wells binnen een uur afgerekend met Angelique Kerber. Het twintigjarige talent gunde de voormalige nummer één van de wereld slechts twee games: 6-0 6-2. Kasatkina, bezig aan een sterk seizoen, strijdt om een plek in de eindstrijd met de winnares van de partij tussen de Amerikaanse veterane Venus Williams en Carla Suárez Navarro uit Spanje.

Kasatkina bereikte eerder dit jaar al de halve finales in Sint-Petersburg en de eindstrijd in Dubai, waarin ze moest buigen voor Elina Svitolina uit Oekraïne. De Russin is daardoor opgeklommen naar de negentiende plek op de wereldranglijst. Kerber staat op de tiende plaats.