LottoNL-Jumbo ook niet verder met Nauta

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo gaat de aflopende verbintenis met schaatsster Yvonne Nauta niet verlengen. Woensdag werd al bekend dat ook Sanneke de Neeling op zoek moet naar een nieuwe ploeg voor het komend seizoen.

Nauta kwam in april vorig jaar bij LottoNL-Jumbo nadat ze bij de EK allround vierde werd. In mei raakte de 27-jarige Friezin ernstig geblesseerd tijdens een training. Ze brak haar rechterbeen op meerdere plekken. Na intensieve revalidatie kon ze toch nog meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi, maar daar wist ze zich niet te plaatsen voor de Winterspelen. Het was haar enige officiële wedstrijd van het seizoen.

,,We hebben met Yvonne afgesproken dat ze een beroep kan blijven doen op ons medisch team”, zegt coach Jac Orie in een toelichting. ,,Helaas kunnen we haar geen nieuw contract aanbieden. Hoe spijtig ik dat ook vind.”

Nauta, die in 2014 haar beste jaar kende met de Nederlandse titel allround, zilver op de EK allround en een bronzen plak op de WK allround, kan begrip opbrengen voor het besluit van LottoNL-Jumbo. ,,Natuurlijk vind ik het jammer, maar ik ben ook blij met de hulp de afgelopen periode en de toezeggingen voor de komende tijd”, aldus Nauta die volgende maand nog wordt geopereerd om alle schroefjes en plaatjes in haar onderbeen te verwijderen.

Daarna hoopt ze snel weer op de schaatsbaan te staan. ,,Hopelijk vind ik een ploeg die met mij weer de route naar de wereldtop wil afleggen.”