In Are ging de winst naar Sofia Goggia, de Italiaanse winnares van de wereldbeker op de afdaling. Goggia bleef de Duitse Viktoria Rebensburg en de Amerikaanse Lindsey Vonn voor.

Skiester Tina Weirather heeft de wereldbeker super-G geprolongeerd. De 28-jarige Liechtensteinse werd in het Zweedse Are bij de laatste super-G van de wereldbeker zesde. Dat was voldoende voor de eindzege omdat haar grote concurrente Lara Gut ten val kwam.

article

1060442

ARE (ANP) - Skiester Tina Weirather heeft de wereldbeker super-G geprolongeerd. De 28-jarige Liechtensteinse werd in het Zweedse Are bij de laatste super-G van de wereldbeker zesde. Dat was voldoende voor de eindzege omdat haar grote concurrente Lara Gut ten val kwam.

https://nieuws.nl/sport/20180315/weirather-pakt-wereldbeker-super-g-na-val-gut/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/15132359/weirather-pakt-wereldbeker-super-g-na-val-gut.jpg

Sport