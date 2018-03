WK shorttrack in gevaar voor zieke Schulting

Shorttrackster Suzanne Schulting wilde dolgraag nog een keer vlammen op het WK in Montreal, maar ziekte zit de olympisch kampioene op de 1000 meter dwars. Een dag voor de start van de wereldtitelstrijd kampt Schulting nog steeds met koorts. Bondscoach Jeroen Otter ziet de kans op deelname van zijn pupil, die dinsdag ziek werd, steeds kleiner worden.

,,We hadden allemaal de hoop dat ze twee dagen weer beter zou worden, maar dat is niet gebeurd”, zei Otter tegen De Telegraaf. ,,Heel triest natuurlijk. Suzanne is goed in vorm en wil hier, in het hol van de leeuw in Canada, laten zien dat ze op elke afstand in de wereldtop thuis hoort. Dat wordt haar door ziekte ontnomen.”

Schulting liet zich donderdag wel even op het ijs zien, maar van een serieuze training was geen sprake. ,,Wat ze op haar hotelkamer voelt, voelt ze ook op het ijs. Dat is voor haar heel vervelend.”