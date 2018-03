Nouchka Fontijn heeft in Warschau de Feliks Stamm Memorial op haar naam geschreven. De dertigjarige Nederlandse boksster was in de finale van de klasse tot 75 kilogram met maximale cijfers te sterk voor de Duitse Sarah Scheurich.

Eerder behaalde Fontijn in 2015 al goud bij dit toernooi. Toen won de Schiedamse in de eindstrijd van de Britse Savannah Marshall.

Fontijn pakte zilver bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.