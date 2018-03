Deurloo naar rekfinale in Bakoe

Turner Bart Deurloo heeft zich bij de wereldbeker in Bakoe geplaatst voor de finale aan de rekstok. De nummer drie van het WK vorig jaar in Montreal eindigde in de kwalificatie als tweede met een score van 13,933. De Griekse veteraan Vlasios Maras was de beste met 14,066.

,,Het was niet top, maar wel stabiel”, zei Deurloo, die zich een dag eerder op vloer niet wist te plaatsen voor de toestelfinale. Bram Louwije, de Belg die zich tot Nederlander heeft laten naturaliseren, kwam aan rek niet verder dan de elfde plaats (13,100).

Casimir Schmidt (ringen) en Bram Verhofstad (vloer) gaan net als Deurloo in het weekeinde om de medailles strijden in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.