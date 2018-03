Grizzlies dieper in de put

De basketballers van Memphis Grizzlies weten al bijna niet meer wat winnen is. De ploeg leed tegen Chicago Bulls al zijn negentiende nederlaag op rij in de Amerikaanse NBA. Het was wel een nipt verlies met een punt verschil: 110-111.

Antonio Blakeney zette de Bulls met nog minder dan twee seconden op de klok op voorsprong door twee van drie vrije worpen te benutten. In die resterende twee tellen probeerden de Grizzlies met een wanhoopspoging nog tot een score te komen. Marc Gasol wierp de bal, maar miste. JaMychal Green greep de rebound en dunkte de bal in de basket. De zoemer was toen net afgegaan en de score telde niet.

Memphis bungelt onderaan in de Western Conference.