De Ierse keeper David Harte heeft zijn contract bij hockeyclub Kampong verlengd en blijft de komende jaren voor de hoofdklasser uit Utrecht spelen. Dat zegt de doelman in een persbericht.

Harte speelt sinds 2012 voor Kampong. De Ierse international won in 2016 de European Hockey League met de club en in 2017 de landstitel. Hij is twee keer uitgeroepen tot beste hockeykeeper van de wereld.