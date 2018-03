Titelverdediger Knegt loopt kwartfinale mis

Sjinkie Knegt ontbreekt bij de wereldkampioenschappen shorttrack in de kwartfinales van de 500 meter. De Nederlandse titelverdediger op die afstand kreeg vrijdag in de series in Montreal een straf en werd daardoor uitgeschakeld. In de voorronden vloog Itzhak de Laat op de 500 meter al uit het toernooi.

Eerder op vrijdag wist Knegt op de 1500 meter wel de halve finales te halen. De Laat lukte dat ook op die afstand niet.

De WK in Canada moeten het seizoen van Knegt een mooi einde geven. De 28-jarige Fries begon met hoge verwachtingen aan de Olympische Spelen, maar hij wist ‘slechts’ zilver te behalen op de 1500 meter.