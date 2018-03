Verstappen wil direct vlammen in Melbourne

Max Verstappen hoopt volgende week zondag bij de start van het nieuwe seizoen in de Formule 1 meteen te kunnen meedoen om de winst. De Nederlandse coureur reist vol verwachting naar Melbourne, waar op het stratencircuit van Albert Park de Grote Prijs van Australië wordt verreden.

,,We hopen een grote stap voorwaarts te hebben gemaakt”, zei Verstappen in een vooruitblik van zijn renstal Red Bull. ,,Hopelijk zijn we vanaf de start direct competitief, hebben we meteen bij de eerste race een snelle auto en kunnen we dat de rest van het seizoen volhouden. Dat zou geweldig zijn.”

Red Bull kon aan het begin van vorig seizoen niet tippen aan de snelheid van de Mercedessen en Ferrari’s. Verstappen eindigde toen in Melbourne als vijfde. Pas in de loop van het seizoen kregen de Red Bulls aansluiting bij Mercedes en Ferrari. De Nederlander wist twee races te winnen, in Maleisië en Mexico. Door heel wat uitvalbeurten, vaak door technische problemen, kon Verstappen zich niet mengen in de strijd om de wereldtitel.