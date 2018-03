Afscheid De Vries in mineur

Linda de Vries is bij de wereldbekerfinale in Minsk zwaar geblesseerd geraakt. De dertigjarige schaatsster van Team Plantina sneed tijdens de training voor haar laatste 3000 meter een achillespees finaal door met een van haar ijzers. ,,De wond is gehecht en de enkel is in het gips gezet”, liet haar coach Dennis van der Gun bij de NOS weten. ,,We hopen dat Linda snel naar Nederland kan worden gebracht voor een operatie.”

De Vries stopt na dit seizoen op het hoogste schaatsniveau. ,,Dit was haar laatste toernooi”, beaamde Van der Gun. ,,Het is heel zuur dat ze nu op deze manier afscheid moet nemen. Linda is bijna nooit ziek of geblesseerd. Ze is een heel fitte sportvrouw, maar staat nu voor een langdurig revalidatieproces.”

De Vries won in haar loopbaan, die in 2009 begon, in 2012 de wereldtitel op de ploegachtervolging. Dit seizoen eindigde ze nog als tweede bij het NK allround.